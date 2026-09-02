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Подросток из Таджикистана с особенностями здоровья порезал учительницу и ученика

Четырнадцатилетний уроженец Таджикистана "с лёгкой формой умственной отсталости" учился в школе №1392 в Новой Москве по индивидуальной программе. Утром 2 сентября он зашёл в кабинет русского языка и литературы и порезал ножом свою классную руководительницу, а потом - в туалете - пятнадцатилетнего ученика. Обезвредил его охранник. У таджика нашли два ножа и ржавый топор. Ему вызвали бригаду психиатров. Его жертвы живы.
Днями ранее в Ханты-Мансийске найден зарезанным пятнадцатилетний школьник, которого убил сверстник-азербайджанец, на родине уже разыскиваемый за убийство. 
В Москве осудили уроженцев Средней Азии, до смерти избивших футболиста Арсения Ерошевича. Осудили их не за убийство, а за причинение тяжкого вреда здоровью и групповое хулиганство, дали от 8,5 до 11 лет лишения свободы. Зачинщик драки скрылся за границей.
В Ленобласти осудили четверых человек за наём нелегальных мигрантов на хлебозавод. Им дали сроки в колонии общего режима от двух до трёх с половиной лет.
За последний год мигрантов на российских стройках стало на 5% больше
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