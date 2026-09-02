Подросток из Таджикистана с особенностями здоровья порезал учительницу и ученика

Четырнадцатилетний уроженец Таджикистана
"с лёгкой формой умственной отсталости" учился в школе №1392 в Новой Москве по индивидуальной программе. Утром 2 сентября он зашёл в кабинет русского языка и литературы и порезал ножом свою классную руководительницу, а потом - в туалете - пятнадцатилетнего ученика. Обезвредил его охранник. У таджика нашли два ножа и ржавый топор. Ему вызвали бригаду психиатров. Его жертвы живы.
Днями ранее в Ханты-Мансийске найден зарезанным
пятнадцатилетний школьник, которого убил сверстник-азербайджанец, на родине уже разыскиваемый за убийство.
В Москве осудили уроженцев Средней Азии, до смерти избивших
футболиста Арсения Ерошевича. Осудили их не за убийство, а за причинение тяжкого вреда здоровью и групповое хулиганство, дали от 8,5 до 11 лет лишения свободы. Зачинщик драки скрылся за границей.
За последний год мигрантов на российских стройках стало на 5% больше.