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Путин объяснил, почему РФ не наносит удары по руководству Украины, и сказал, что он думает об Алиеве

 

Вооруженные силы РФ не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины, так как Москве нужны люди для ведения переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени, наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Какие-то там нам переговорщики нужны".

По его словам, руководство Украины сделало "заявку на терроризм", предупредив, что над Россией станет небезопасно летать, - но всё ещё не перешло к терроризму.

По поводу американских переговорщиков Путин сказал, что ему "абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы доверяем. Это близкие люди президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди и стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу". 

Также президент РФ похвалил президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвав его "современным, интеллигентным человеком". По его словам, до 2023 года представители стран Запада говорили ему о возможности обеспечить права армянского населения в Нагорном Карабахе, но Путин на это ответил, что "люди просто уйдут", "хотя президент Алиев ничего плохого им делать не будет — он современный, интеллигентный человек".

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