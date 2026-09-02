"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий взяли под контроль населённый пункт Казачья Лопань Харьковской области", - также говорится в сообщении министерства.

Казачья Лопань - посёлок городского типа, известен с XVII века, находится в 2 км от российской границы и примерно в 70 км от белгородского Шебекина. До Харькова - менее 50 км.

Святогорск известен (под другим названием) с XVI века, здесь располагается Святогорская Свято-Успенская лавра. Город находится примерно в полутораста километрах от Донецка.