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Минобороны РФ заявило о контроле над Казачьей Лопанью и Святогорском

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий взяли под контроль населённый пункт Казачья Лопань Харьковской области", - также говорится в сообщении министерства.
Казачья Лопань - посёлок городского типа, известен с XVII века, находится в 2 км от российской границы и примерно в 70 км от белгородского Шебекина. До Харькова - менее 50 км.
Святогорск известен (под другим названием) с XVI века, здесь располагается Святогорская Свято-Успенская лавра. Город находится примерно в полутораста километрах от Донецка. 
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