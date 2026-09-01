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В российских отдалённых поселениях появятся передвижные аптеки

 

С 1 сентября по российским малонаселённым и отдалённым сёлам начнут ездить передвижные аптекиВ них будут представлены самые востребованные препараты, кроме средств, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества (а также более 25 процентов спирта) либо требуют особых условий хранения.

Участие в эксперименте смогут принять аптечные организации с минимум трёхлетней лицензией на продажу, хранение и перевозку медикаментов. Проект продлится в экспериментальном режиме до 1 сентября 2029 года, после чего, как предполагается, будет введён на постоянной основе. 

 

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