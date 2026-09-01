Россиянам придётся получать разрешение на въезд в Казахстан

Россиянам старше восемнадцати и младше шестидесяти пяти лет придётся получать разрешение на въезд в Казахстан. Это следует из данных созданного для получения таких разрешений портала QazETA. Пишет ТАСС

В частности, если на сайте выбрать гражданство "Россия", указать в качестве документа "национальный паспорт" и возраст более 18 лет, то система выдает уведомление о том, что "требуется разрешение на въезд", с указанием, что находиться на территории республики можно будет до 90 дней. Аналогичное уведомление выдается, если выбрать гражданство Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Армении и других стран СНГ. Если установить, что заявитель младше 18 лет, то система уведомляет о возможности въехать в Казахстан без получения разрешения. Также сайт уведомляет о возможности въехать в Казахстан без получения разрешения, если установить возраст заявителя старше 65 лет.

На портале предлагается скачать соответствующее приложение на смартфон для подачи заявки и подавать её каждому путешественнику отдельно со своего смартфона, причём "не менее чем за три календарных дня до планируемой поездки". Российский паспорт при этом может быть как внутренний, так и заграничный. Заявку на получение разрешения могут и отклонить - в случае некорректных и неполных данных и наличия "ограничения со стороны государственных органов Республики Казахстан".

