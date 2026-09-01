В США закрыли 110 автошкол, выдававших права мигрантам, не знавшим английского языка

Министерство транспорта США закрыло 110 автошкол по всей стране, которые выдавали права на управление грузовиками мигрантам, не знающим английского языка; так они "обучили" более 5 тыс. водителей грузовиков.

Решение о закрытии школ было принято в ходе масштабной проверки, проведенной по всей стране. Минтранс США создал единую централизованную систему регистрации водителей грузового и автобусного транспорта, чтобы предотвратить работу нелегальных мигрантов в этой сфере. За последний год Минтранс отстранил от работы 20 тыс. водителей грузовиков за слабое знание английского языка, а также лишил прав 28 тыс. водителей-нелегалов.

В России признаются водительские права государств, где русский язык закреплён в официальном статусе.