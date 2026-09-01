60% американцев считают себя рабочим классом

По данным американского Исследовательского центра Пью, 60% американцев считают, что термин "рабочий класс" хорошо описывает их принадлежность. Республиканцы считают себя рабочим классом чаще, чем демократы (67% и 55% соответственно). Белые считают себя рабочим классом чаще, чем чёрные и азиаты (62%, 54% и 52% соответственно). Чаще всего называют себя рабочим классом люди со средним доходом (67%), реже всего - люди с высоким доходом (50%). Люди без высшего образования считают себя рабочим классом чаще, чем люди с высшим образованием (66% и 50% соответственно). Среди белых без высшего образования число считающих себя рабочим классом достигает 71%.

За последние пару лет число людей, считающих себя рабочим классом, в США выросло с 54% до 60%.



