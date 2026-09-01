 
﻿

60% американцев считают себя рабочим классом

По данным американского Исследовательского центра Пью, 60% американцев считают, что термин "рабочий класс" хорошо описывает их принадлежность. Республиканцы считают себя рабочим классом чаще, чем демократы (67% и 55% соответственно). Белые считают себя рабочим классом чаще, чем чёрные и азиаты (62%, 54% и 52% соответственно). Чаще всего называют себя рабочим классом люди со средним доходом (67%), реже всего - люди с высоким доходом (50%). Люди без высшего образования считают себя рабочим классом чаще, чем люди с высшим образованием (66% и 50% соответственно). Среди белых без высшего образования число считающих себя рабочим классом достигает 71%.
За последние пару лет число людей, считающих себя рабочим классом, в США выросло с 54% до 60%.

Впервые за много лет в США появилась тема, объединяющая консервативных республиканцев и либеральных демократов, и это - резкое неприятие дата-центров. На сегодня три четверти американцев выступают против строительства дата-центров в местах своего проживания. "Они огромны, они занимают десятки акров, они создают шумовое загрязнение, потребляют неприлично большое количество энергии, ухудшают состояние грунтовых вод, приводят к росту тарифов на коммунальные услуги, получают налоговые субсидии, совершают непрозрачные сделки с местными властями - и всё это ради технологии, которая забирает рабочие места, убивает интернет, обеспечивает всепроникающую слежку и делает олигархов, которых и так все презирают, ещё более могущественными", - пишет "Гардиан". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 42% американских мужчин считают себя "маскулинными", 51% думают, что сейчас труднее вступать в романтические отношения
» Что американские республиканцы и демократы думают об оскорбительных высказываниях
» Кто в США не читает книги
» Большинство американцев равнодушны к уменьшению белого населения США
» Мировой средний класс составил 17%
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Последний патрон

Последний патрон

Ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы

Ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Русская песня. Владимир Высоцкий

Русская песня. Владимир Высоцкий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

В Кремле опровергли, что у Киргизии есть какие-то обязательства безусловной поддержки РФ

  • 16:02
  • 93

60% американцев считают себя рабочим классом

  • 15:52
  • 97

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, Белгородской, Самарской, Курской, Запорожской областях, ДНР

  • 14:17
  • 189

Стали известны обстоятельства фактического убийства Младича в гаагской тюрьме

  • 18:12
  • 746

В Братске мигрантов осудили за осквернение мемориала воинской славы, в ХМАО зарезан школьник

  • 17:53
  • 742

КНР и Киргизия заключили договор о вечной дружбе, подробности не разглашаются; финский президент сказал о тайном обещании КНР

  • 12:54
  • 812