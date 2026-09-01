ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, Белгородской, Самарской, Курской, Запорожской областях, ДНР

В селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погибла
женщина. В Красном Октябре дрон ВСУ взорвался возле коммерческого объекта, ранены двое мужчин и женщина. Ранен мирный житель в Новосадовом.
В Мелитополе Запорожской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, ранены
два юноши и женщина, они в тяжёлом состоянии.
В Курской области ранен
мирный житель в Малом Солдатском.
Водитель и пассажир гражданской фуры погибли
в ЛНР на автодороге Антрацит - Красный Луч при налете БПЛА ВСУ, ещё двое водителей грузовиков погибли от атак БПЛА в районах Красного Кута и Малониколаевки Антрацитовского округа, три человека ранены.
Ранен
мирный житель в Горловке.
Пожар
в порту Усть-Луга Ленинградской области (потушен).