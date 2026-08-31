Стали известны обстоятельства фактического убийства Младича в гаагской тюрьме
- 31.08.2026, 18:12,
- Новости
- 96
-
Посол Боснии и Герцеговины в Белграде Александар Враньеш рассказал
, что суд в Гааге предлагал родственникам бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича согласиться на его эвтаназию, а после их отказа генерала стали лишать лекарств.
"Так же, как я сомневаюсь в правдивости любой информации, изложенной Гаагским трибуналом, так же я сомневаюсь и в их благих намерениях правдиво и объективно донести до общественности подробности смерти генерала Младича. Сын генерала, Дарко, ещё до смерти отца публично рассказал об условиях, в которых Гаагский трибунал содержал смертельно больного генерала. Он упомянул о скандальном предложении из Гааги, в котором семье предлагалось согласиться на возможность эвтаназии. Когда они категорически отказались, то заметили, что его начали лишать лекарств от хронических заболеваний, а также стали давать [генералу] наркотический анальгетик фентанил, причем без надлежащего медицинского наблюдения. Такое обращение можно рассматривать как способ ускорения его смерти, или, другими словами, как форму убийства", - подчеркнул посол.
Младич умер в тюрьме ООН в Гааге 27 августа. Запросы защиты и семьи генерала на его досрочное освобождение по состоянию здоровья неоднократно отклонялись
. Суд в Гааге заявил, что Младичу в тюрьме оказывается "всеобъемлющая и гуманная медицинская помощь и поддержка, значительно превосходящая установленные международные стандарты". Председатель правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик назвал его смерть в заключении умышленным убийством.