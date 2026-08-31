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В Братске мигрантов осудили за осквернение мемориала воинской славы, в ХМАО зарезан школьник

Жительницу Иркутской области и четырёх иностранцев осудили за осквернение мемориала воинской славы в Братске, а также организацию и незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. В сентябре 2024 года группа иностранцев, празднуя свадьбу, остановилась для фотографирования возле мемориала Славы. Один из мигрантов забрался на памятник, возведённый к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и, снимая происходящее на мобильный телефон, стал свистеть и кричать. В это время двое иностранцев танцевали под громкую национальную музыку у основания памятника, вблизи вечного огня. Кроме того, один из иностранцев для получения вида на жительство оформил фиктивный брак с жительницей Приангарья. Все подсудимые получили лишь условные сроки до трёх лет.

 

В Ханты-Мансийске найден зарезанным пятнадцатилетний школьник, в его убийстве признался бывший одноклассник, который оказался в базе межгосударственного розыска, и одна из соседних с РФ стран уже разыскивала его за убийство.  


В Грузии армянин ограбил, зарезал и после смерти надругался над телом 37-летнего россиянина, тренера дельфинов из Севастополя. После этого он попытался скрыться в Армении. 

 

В Новой Москве за один рейд задержали 46 мигрантов - нелегалов или хулиганов. 

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