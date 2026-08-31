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КНР и Киргизия заключили договор о вечной дружбе, подробности не разглашаются; финский президент сказал о тайном обещании КНР

 

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Киргизии Садыр Жапаров заключили договор о вечной дружбе и добрососедстве между двумя странами, при этом подробности документа не разглашаются. Жапаров лишь указал, что акт «создаст прочную основу для дальнейшего качественного развития всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя государствами».

Финский президент Александр Стубб сказал о тайном обещании относительно России, данном ему Китаем: «Этим летом меня посещал министр иностранных дел Китая, и я поднял вопрос [применения Москвой ядерного оружия]. И он сказал, что мы никогда этого не допустим. И я думаю, что это довольно хороший сдерживающий фактор».



 

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