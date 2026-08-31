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Виктор Васильев рассказал о своём заключении в киргизской тюрьме и о людях, которым надо помогать

Российский политолог, африканист Виктор Васильев, который в апреле 2025 года был арестован и помещён в тюрьму в Киргизии, рассказал о своём заключении. По его словам, первые четыре месяца, когда он находился в СИЗО ГКНБ Киргизии, действовала почти полная информационная изоляция. Сотрудники спецслужбы в первый месяц отказывали ему в доступе адвокатов, а впоследствии к политологу был допущен защитник, который действовал скорее в интересах силовиков. Сильное давление не прекращалось до тех пор, пока Васильев не предпринял попытку самоубийства. 
«Сильное давление прекратилось только после моей попытки самоубийства. Я залил всю камеру кровью и написал предсмертное письмо в российское посольство».
При этом от простых граждан Киргизии Васильев видел доброе отношение и помощь.
«Кем бы ни был гражданин России, если он подвергается незаконным действиям, государство должно использовать все доступные инструменты для его защиты и вызволения», — подчеркнул политолог. Он привёл в пример действия других государств, в частности стран Запада, Израиля, Азербайджана и Турции. Васильев отметил, что поддержку нужно оказывать и иностранцам, открыто выступающим в поддержку России и принимающим на себя связанные с этим риски, "иначе Россия рискует проиграть информационную борьбу, а последствия такого поражения могут оказаться гораздо шире".
В своём телеграм-канале Васильев приводит примеры таких людей: "...задержание, водворение в СИЗО ГКНБ КР, обвинение в шпионаже в пользу России (всё, как у меня) и последующее убийство политолога Марата Казакпаева. Россия за 1 год и 2 месяца его заключения, сопровождавшегося давлением и недопуском врачей, практически ничего не сделала для его защиты. 10 июня 2022 года политолог умер. Никто из сотрудников ГКНБ КР не понес ответственности.
Марат Казакпаев — известный кыргызстанский политолог, занимал преимущественно пророссийскую геополитическую позицию, выступая за стратегический союз Кыргызстана с Россией, российское военное присутствие, сотрудничество в ОДКБ и ЕАЭС и тесное российско-кыргызское информационное взаимодействие.
Не могу также не упомянуть о доведении до самоубийства общественного деятеля и неоднократного кандидата в Президенты КР Арстана Алая (5-го января 2024 года его нашли повешенным в колонии №31) Арстана Алая можно также назвать пророссийски настроенным политиком. Родственники Алая не верят в версию о его самоубийстве".
По мнению Васильева, заказчики его уголовного преследования "пытались также продавить решение о моей физической ликвидации в стенах СИЗО".
 
 

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