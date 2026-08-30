ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Ростовской областях, ДНР

В День шахтёра ВСУ атаковали шахту "Дуванная" в Краснодонском муниципальном округе, погибла
ламповщица. В Кременной атакован легковой автомобиль, ранена семейная пара. В Белокуракине ранен местный житель. В Брянке вражеский беспилотник ударил по АЗС, ранены
две женщины.
В Октябрьском Белгородской области при атаке на частный дом ранены мужчина и женщина. Ранен мужчина при ударе ВСУ по автомобилю на дороге Октябрьский - Красный Октябрь.
В Погарском районе Брянской области дрон-камикадзе атаковал движущийся микроавтобус, двое местных жителей ранены
, в Клинцовском районе ранен мужчина.
В селе Белица Беловского района Курской области ранен 51-летний мужчина, также ранен 59-летний мужчина во время атаки на автомобильной дороге Белица-Коммунар. Повреждён объект энергетики.
В Запорожской области в Великой Белозёрке атаковано частное домовладение, ранены двое взрослых и ребёнок. В Васильевке ранен мужчина 1957 г.р.
Ранена
женщина в Миллеровском районе Ростовской области.
Пожар
рядом с НПЗ в Киришском районе Ленинградской области (потушен).