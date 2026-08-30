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Советник президента назвал абсурдной энергонедостаточность Дальнего Востока

Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков назвал абсурдной ситуацию с энергодефицитом на Дальнем Востоке - в условиях избытка гидроресурсов и нахождения на экспортных путях газового транзита. "...энергетическая недостаточность, причём в условиях избытка прежде всего гидроресурсов, а также нахождения на экспортных путях газового транзита, что выглядит абсурдом. В своё время при строительстве западно-сибирских трубопроводов в Европу удалось решить проблему энергообеспечения территорий, через которые прошли трубы. Это опыт уже сейчас нужно претворять в жизнь и в ДФО", - сказал Кобяков.
За последние десять лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 33% — это в 2,4 раза выше, чем в среднем по России. Рост происходил даже несмотря на уменьшение населения региона - за счёт строительства жилья (выросло на 11%) и строительства крупных объектов. О наступлении энергодефицита с 2026 года в 2025 году говорил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. При этом он отмечал, что в регионе возможно развивать и возобновляемые источники энергии: «Юг Дальнего Востока – один из самых солнечных регионов, здесь до 300 солнечных дней в году».
Однако в краткосрочной перспективе решать проблему энергонедостаточности Дальнего Востока будут, вероятно, за счёт продления ресурса старого оборудования действующей тепловой генерации, это "дорогостоящая, но вынужденная мера". Однако следующая проблема - это пропускная способность сетей. 

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