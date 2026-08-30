Советник президента назвал абсурдной энергонедостаточность Дальнего Востока

«Юг Дальнего Востока – один из самых солнечных регионов, здесь до 300 солнечных дней в году».

Однако в краткосрочной перспективе решать проблему энергонедостаточности Дальнего Востока будут, вероятно, за счёт продления ресурса старого оборудования действующей тепловой генерации, это "дорогостоящая, но вынужденная мера" . Однако следующая проблема - это пропускная способность сетей.