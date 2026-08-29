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Китайская ракета успешно стартовала, но частично превратилась в космический мусор на околоземной орбите

Китайская ракета Long March 6C произвела старт и успешно вывела на орбиту семь спутников, но её верхняя ступень разрушилась на околоземной орбите и превратилась во множество (до нескольких сотен) обломков. Теперь это космический мусор, который может представлять проблему для низкоорбитальных спутниковых группировок, в том числе для Starlink, у которой сейчас на орбите около 11 тыс. аппаратов. 
Ранее в августе герой России космонавт Фёдор Юрчихин рассказал, что сегодня не существует действенных методов борьбы с космическим мусором: 
"Сегодня, к сожалению, эффективных методов борьбы с космическим мусором практически не существует. Уже было несколько столкновений разных космических аппаратов, при которых появлялось гораздо больше этого мусора. Обломки распределялись по высоте, по разным местам, то есть вы не представляете того количества, которое существует сегодня. Не говоря уже о том, что у того же Илона Маска уже, по-моему, если я не ошибаюсь, больше 10 тысяч спутников. Для понимания: у китайцев больше тысячи, а у нас около трехсот, чуть больше".

По словам космонавта, главная проблема с уборкой лежит в технической плоскости. Спутники, которые оказываются в космосе, летают по всем орбитам, в то время как изменить орбиту космического корабля, потенциально направленного за мусором, крайне затруднительно. Смена на 1-2 градуса потребует запаса топлива, сопоставимого с размером самого космического корабля.

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