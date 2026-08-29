Китайская ракета успешно стартовала, но частично превратилась в космический мусор на околоземной орбите

"Сегодня, к сожалению, эффективных методов борьбы с космическим мусором практически не существует. Уже было несколько столкновений разных космических аппаратов, при которых появлялось гораздо больше этого мусора. Обломки распределялись по высоте, по разным местам, то есть вы не представляете того количества, которое существует сегодня. Не говоря уже о том, что у того же Илона Маска уже, по-моему, если я не ошибаюсь, больше 10 тысяч спутников. Для понимания: у китайцев больше тысячи, а у нас около трехсот, чуть больше".