Канада сняла санкции с Чубайса, поскольку он представил "разумные основания"

Канада исключила из своих санкционных списков Анатолия Чубайса. Санкции были введены в июне 2025 года, и несколько осложнили бывшему специальному представителю президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития жизнь за границей. Чубайс направил в МИД Канады запрос на исключений из санкций. "В запросе содержались разумные основания для исключения", - говорится в правительственной Canada Gazette.

В распоряжении "Ъ” оказалось уведомление Федерального суда Канады о принятии заявления (иска) Анатолия Чубайса, к которому он приложил своё жизнеописание. В частности, бывший спецпредставитель президента РФ (с 2020 по 25 марта 2022 года) описывает свою «историческую оппозицию» президенту России задолго до начала СВО, протесты против российско-украинского конфликта и «изгнание» из России. В том числе Чубайс пытается обернуть в свою пользу иск в российском суде от «Роснано» с суммой претензий около 12 млрд руб., предъявляемых лично ему и другим бывшим топ-менеджерам госкорпорации. По словам Чубайса,

внесение в санкционный список Канады нанесло ему «значительный репутационный ущерб, ошибочно поставив его в один ряд с теми, чьим действиям он фактически противостоял как задолго до этого, так и в 2022 году, когда он ушёл в отставку в знак протеста против войны».