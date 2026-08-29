ФСБ лишила гражданства 8 новых россиян и сообщила об основаниях; за несколько часов в московском метро нашли 140 нелегалов

ФСБ сообщила о лишении российского гражданства восьми уроженцев Средней Азии и Закавказья за различные преступления и создание угрозы национальной безопасности страны. Вот какие это преступления:

Житель Ставропольского края участвовал в формировании у других иностранцев "негативного восприятия русской культуры и отрицательного отношения к лицам славянской национальности".

Житель Адыгеи критиковал участие мусульман в СВО, а также обсуждал со своим окружением тему ведения "джихада" в России.

Трое жителей Тверской области причастны к организации канала поставки и сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции, неофициальному трудоустройству прибывающих в РФ мигрантов, а также к побоям, краже, пьяному вождению и фиктивной постановке на учет иностранных граждан, управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Челябинской области причастен к организации незаконного молельного дома на территории оптового рынка в Челябинске, где среди прихожан он пропагандировал участие в деятельности международного религиозного объединения, признанного экстремистскими и запрещённого на территории России.

Двое новых россиян из Закавказья разжигали межнациональную рознь и призывали к отказу от российских паспортов.

В Москве полицейские провели рейд на одной из станций московского метрополитена и за несколько часов выявили около 140 мигрантов, которые находились в стране с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц.