ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Белгородской, Ростовской, Запорожской, Курской обл., Севастополе, Волгограде

При обстреле украинцами Шебекина Белгородской области погибли
женщина и двое мужчин, восемь человек ранены, из них трое - в тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина ранен в Пятницком. Затем ранены
ещё двое мужчин: один в Шебекине, при атаке дрона на социальный объект, и мотоциклист в Отрадном. Ранены
двое мужчин в Подкопаевке и (снова) в Отрадном.
При ночной атаке на Севастополь во дворе своего дома погиб
мужчина 1981 г.р., ранены женщина и ещё двое мужчин.
Одиннадцать человек, в том числе четверо детей, ранены
при атаке ВСУ на Ростовскую область, одна девочка в тяжёлом состоянии. В Ростове-на-Дону повреждены многоквартирные дома, в области повреждены частные дома, повреждён
склад "Озона".
В Запорожской области около села Константиновка дрон ВСУ атаковал гражданский грузовик, погиб человек. Около села Червоногорка беспилотник ударил по легковой машине, ранены двое. В селе Орлянское также ранен человек. Четыре человека ранены при атаке ВСУ на торговый павильон в Васильевке.
В посёлке Пристень Курской области тяжело ранен молодой мужчина, поднявший предмет, который взорвался.
В Волгограде в больнице скончался
мужчина, тяжело раненый при атаке ВСУ 31 июля.