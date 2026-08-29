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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Белгородской, Ростовской, Запорожской, Курской обл., Севастополе, Волгограде

При обстреле украинцами Шебекина Белгородской области погибли женщина и двое мужчин, восемь человек ранены, из них трое - в тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина ранен в Пятницком. Затем ранены ещё двое мужчин: один в Шебекине, при атаке дрона на социальный объект, и мотоциклист в Отрадном. Ранены двое мужчин в Подкопаевке и (снова) в Отрадном.
При ночной атаке на Севастополь во дворе своего дома погиб мужчина 1981 г.р., ранены женщина и ещё двое мужчин.
Одиннадцать человек, в том числе четверо детей, ранены при атаке ВСУ на Ростовскую область, одна девочка в тяжёлом состоянии. В Ростове-на-Дону повреждены многоквартирные дома, в области повреждены частные дома, повреждён склад "Озона".
В Запорожской области около села Константиновка дрон ВСУ атаковал гражданский грузовик, погиб человек. Около села Червоногорка беспилотник ударил по легковой машине, ранены двое. В селе Орлянское также ранен человек. Четыре человека ранены при атаке ВСУ на торговый павильон в Васильевке. 
В посёлке Пристень Курской области тяжело ранен молодой мужчина, поднявший предмет, который взорвался.  
В Волгограде в больнице скончался мужчина, тяжело раненый при атаке ВСУ 31 июля.

 

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