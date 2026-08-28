Медведев рассказал, что РФ практически не занималась беспилотниками, потому что было ощущение, что война будет вестись иначе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь рассказал, что до начала СВО РФ практически не занималась беспилотниками, потому что было ощущение, что война будет вестись иначе:
Ранее Медведев говорил в феврале нынешнего года: отрасль БПЛА в России почти "на коленке" создавали энтузиасты в начале СВО, так как к тому моменту никаких разговоров о беспилотниках не было.
В декабре 2020 года в честь своей победы в шестинедельной войне в Нагорном Карабахе Азербайджан провёл военный парад. На нём были представлены в том числе беспилотные летательные аппараты, применявшиеся в ходе боевых действий. ТАСС писал: "Масштабная программа перевооружения азербайджанской армии началась в конце 2000-х годов [с 2008 года], и особый акцент в этом перевооружении был сделан на беспилотные авиационные системы. Азербайджан не только экспортировал современную израильскую беспилотную технику, но и освоил ее лицензионное производство. В настоящее время азербайджанская армия имеет БЛА различных классов, от малоразмерных до тяжелых средневысотных аппаратов большой продолжительности полета класса MALE (medium-altitude, long-endurance)". TechInsider писал: "Карабахский конфликт этого года – первое широкомасштабное боестолкновение, где решающую роль сыграли беспилотные разведывательные и ударные дроны".
В докладе Координационного центра помощи Новороссии, вышедшем в 2019 году, много внимания уделено БПЛА. В частности, в нём говорится: