Медведев рассказал, что РФ практически не занималась беспилотниками, потому что было ощущение, что война будет вестись иначе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь рассказал, что до начала СВО РФ практически не занималась беспилотниками, потому что было ощущение, что война будет вестись иначе:

"Было ощущение, а оно всегда присутствует, что война будет вестись с использованием традиционных видов оружия. Но оказалось иначе. Оказалось, что появились новые средства. И они сейчас во всём мире развиваются".

отрасль БПЛА в России почти "на коленке" создавали энтузиасты в начале СВО, так как к тому моменту никаких разговоров о беспилотниках не было.

Ранее Медведев говорил в феврале нынешнего года:

"Когда всё начиналось - момент начала СВО - совершенно, конечно, никаких разговоров о БПЛА не было . Более того, я вчера об этом говорил, и сегодня могу вам сказать, в этом кругу - и надежд никаких особых с этим не связывалось, и компетенций у нас никаких не было. И создание индустрии БПЛА, то есть отрасли БПЛА, отрасли дронов, происходило сначала "на коленке" за счет энтузиастов, которые соединяли свои интересы, кто-то деньги какие-то личные вкладывал. Потом министерство обороны, естественно, тоже к этому подсоединилось".

В декабре 2020 года в честь своей победы в шестинедельной войне в Нагорном Карабахе Азербайджан провёл военный парад. На нём были представлены в том числе беспилотные летательные аппараты, применявшиеся в ходе боевых действий. ТАСС писал: "Масштабная программа перевооружения азербайджанской армии началась в конце 2000-х годов [с 2008 года], и особый акцент в этом перевооружении был сделан на беспилотные авиационные системы. Азербайджан не только экспортировал современную израильскую беспилотную технику, но и освоил ее лицензионное производство. В настоящее время азербайджанская армия имеет БЛА различных классов, от малоразмерных до тяжелых средневысотных аппаратов большой продолжительности полета класса MALE (medium-altitude, long-endurance)". TechInsider писал: "Карабахский конфликт этого года – первое широкомасштабное боестолкновение, где решающую роль сыграли беспилотные разведывательные и ударные дроны".

В докладе Координационного центра помощи Новороссии, вышедшем в 2019 году, много внимания уделено БПЛА. В частности, в нём говорится:

"В то же время уровень работы артиллерии противника в сочетании с насыщенностью войск противника БПЛА достиг к настоящему моменту весьма высокой планки. Противник уже несколько раз продемонстрировал, что, за счет дорогостоящей оптики (например, тепловизионной), установленной на БПЛА, способен обнаруживать орудия и бронетехнику в условиях плохой видимости, ночной темноты или тумана, и корректировать огонь, успешно поражая со второго выстрела цели, никак не проявившие себя на огневой позиции".