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"Никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести". Лавров рассказал о стиле российской дипломатии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что за последние два месяца РФ три или четыре раза направляла в американский Госдепартамент вопросы, касающиеся утечек в СМИ об оказании Штатами различной помощи Украине, но "нам ещё ни разу не ответили"Отвечая на вопрос, выставляла ли Москва американской стороне ультиматум в связи с возможной передачей разведданных Украине, Лавров пояснил: "Нет, с нашей стороны никакого ультиматума не было".
 
Россия привыкла делать дела в дипломатии "по-благородному", "по-пацански", развил свою мысль Лавров. Так было и в случае с Анкориджем, когда Москва и Вашингтон "ударили по рукам" насчет предложений президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. 

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, не в стиле России "виснуть у кого-то на руках" и "обрабатывать" своей точкой зрения. "Это не наш стиль. Мы привыкли делать дела, можно сказать "по-благородному", можно сказать "по-пацански". Это, по сути, одно и то же. Мы ударили по рукам. Вот, мол, вам предложение. Мы говорим, что принимаем его без изменений", - описал Лавров стиль российской дипломатии. Не подписывать никаких бумаг - это дело чести.

"У нас издревле повелось: купцы ударили по рукам - договорились. Всё! Никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести", - подчеркнул глава МИД РФ и рассказал, что происходило в Анкоридже:

"В Анкоридже было изложено предложение США. Президент России Владимир Путин начал с того, что зачитал это предложение пункт за пунктом и спрашивал у присутствующего [спецпосланника американского лидера] Стивена Уиткоффа, правильно ли он это изложил. Тот кивал, всё подтверждал. После того, как всё зачитанное президентом [России Владимиром] Путиным было подтверждено Уиткоффом как позиция президента США Дональда Трампа, Путин сказал, что тут есть нюансы, но он полностью принимает предложение. Мы готовы". 

По его словамточно такую же линию российская сторона вела в переговорах с Украиной в апреле 2022 года в Стамбуле, когда "приняла, по сути, без изменений предложение украинцев".


 


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