Россияне готовы предпочесть цифровой рубль, если им за это что-то дадут

С начала 2026-го россияне вдвое нарастили переводы за рубеж. К июню объём всех перечислений за границу удвоился и составил 321 миллиард рублей, а валютных — вырос почти втрое, до 144 миллиардов. Причина, по которой ускорился отток, — нестабильность рубля, которая могла стимулировать граждан, которые уже планировали траты в валюте или поездку за рубеж, осуществить перевод заранее, пока курс не снизился ещё сильнее, считает финансовый аналитик Алексей Родин. Также объёмы переводов за рубеж могли вырасти на фоне колебаний на отечественном фондовом рынке, сохраняющихся проблем с заморозкой переводов и изменений в налоговой системе, отметил Родин.