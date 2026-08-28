Ущерб для российского бизнеса от кибермошенников вырос почти втрое; ИИ-разработчики призвали всех усилить киберзащиту

Персональные данные 8,7 млн пассажиров похищены в результате кибератак на три аэропорта Британии, речь идёт об адресах электронной почты, телефонных номерах, регистрационных номерах автомобилей и почтовых индексах пассажиров.





Хакерская группировка Aur0ra произвела взлом ресурсов семи компаний из разных стран, используя сервис помощника программиста с искусственным интеллектом SpaceX Cursor, управление агентом осуществляла, вероятно, ИИ-модель Anthropic Claude Sonnet 4.5.

Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet и Amazon, призвали государство и бизнес срочно усилить киберзащиту перед надвигающейся волной хакерских атак с использованием искусственного интеллекта. «В ближайшие месяцы кибератаки с использованием ИИ станут гораздо более распространёнными по мере того, как модели по всему миру будут становиться всё более совершенными», - заявили разработчики.



