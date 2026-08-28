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Ущерб для российского бизнеса от кибермошенников вырос почти втрое; ИИ-разработчики призвали всех усилить киберзащиту

Ущерб российского бизнеса от действий кибермошенников в первом полугодии 2026 года составил 1,4 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил эксперт по кибербезопасности Сибирского ГУ Банка России Олег Савва.

Персональные данные 8,7 млн пассажиров похищены в результате кибератак на три аэропорта Британии, речь идёт об адресах электронной почты, телефонных номерах, регистрационных номерах автомобилей и почтовых индексах пассажиров.


Хакерская группировка Aur0ra произвела взлом ресурсов семи компаний из разных стран, используя сервис помощника программиста с искусственным интеллектом SpaceX Cursor, управление агентом осуществляла, вероятно, ИИ-модель Anthropic Claude Sonnet 4.5. 

 

Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet и Amazon, призвали государство и бизнес срочно усилить киберзащиту перед надвигающейся волной хакерских атак с использованием искусственного интеллекта. «В ближайшие месяцы кибератаки с использованием ИИ станут гораздо более распространёнными по мере того, как модели по всему миру будут становиться всё более совершенными», - заявили разработчики



 


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