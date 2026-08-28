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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, полсотни раненых в Ярославской, Херсонской, Белгородской, Курской областях, Севастополе

Человек погиб и ещё 27 ранены при атаке ВСУ на Ярославскую область. В том числе 10 человек ранены при падении обломков БПЛА на автобус. В Ярославле из-за атаки ВСУ закрыты два детских сада.
В Херсонской области погибли мужчина в Скадовске и женщина в Алёшках; также в Алёшках женщина и двое мужчин ранены. Ранена жительница Великих Копаней. В Геническом округе в результате атак дронов по автомобилям ранены двое мужчин, ещё один мужчина ранен вследствие удара беспилотника по машине на трассе Благодатное - Скадовск. В Каховском округе ранены двое женщин и мужчина. Ранены трое мужчин и женщина в Новокаховском округе, а также мужчина в Нижних Серогозах. 
Ранен мирный житель при атаке ВСУ на предприятие в селе Вознесеновка в Белгородской области. Ранены двое мужчин - в Нежеголи и при атаке на предприятие в Шебекине. Затем в Шебекине ранены ещё два человека - мужчина и женщина.
Четыре человека, в том числе ребёнок, ранены в Севастополе; в городе значительно повреждён многоквартирный дом, повреждён детский сад.
Ранен мужчина в деревне Гирьи Беловского района Курской области.
В Павловском Посаде в Подмосковье повреждена поликлиника. 
В Рассказовском округе Тамбовской области из-за атаки БПЛА сгорели два частных дома.
ВСУ ударили по спортивно-оздоровительному комплексу Запорожской АЭС.
Из-за атак на энергообъекты обесточена часть ЛНР.
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