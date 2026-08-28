ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, полсотни раненых в Ярославской, Херсонской, Белгородской, Курской областях, Севастополе

в Скадовске и женщина в Алёшках; также в Алёшках женщина и двое мужчин ранены. Ранена жительница Великих Копаней.

В Геническом округе в результате атак дронов по автомобилям ранены двое мужчин, ещё один мужчина ранен вследствие удара беспилотника по машине на трассе Благодатное - Скадовск. В Каховском округе ранены двое женщин и мужчина. Ранены трое мужчин и женщина в Новокаховском округе, а также мужчина в Нижних Серогозах.