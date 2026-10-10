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Алиев и Кадыров обсудили сотрудничество Чечни с Азербайджаном

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу Чечни Рамзана Кадырова, они обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Чечнёй. Алиев отметил успехи Чечни и подчеркнул, что отношения между азербайджанским и чеченским народами имеют давнюю историю. «Здесь вам всегда рады, вы знаете», — сказал он Кадырову. Тот подтвердил, что Азербайджан и Чечню всегда связывало многое, а также выразил соболезнования в связи с крушением самолета Баку - Грозный в декабре 2024 года.


По данным Агентства стратегических инициатив, Чечня и Тува имеют самые высокие показатели рождаемости в России. 

 

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