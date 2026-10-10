Алиев и Кадыров обсудили сотрудничество Чечни с Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу Чечни Рамзана Кадырова, они обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Чечнёй. Алиев отметил успехи Чечни и подчеркнул, что отношения между азербайджанским и чеченским народами имеют давнюю историю. «Здесь вам всегда рады, вы знаете», — сказал он Кадырову. Тот подтвердил, что Азербайджан и Чечню всегда связывало многое, а также выразил соболезнования в связи с крушением самолета Баку - Грозный в декабре 2024 года.



