85% французов оценивают состояние французской экономики как плохое

Это же касается 69% американцев, 65% канадцев, 63% немцев и южнокорейцев, 61% венгров. По данным американского Исследовательского центра Пью, 85% французов, 80% австралийцев, по 77% греков и японцев, 76% итальянцев, 75% британцев оценивают состояние экономик своих стран как плохое.

Как хорошее оценивают состояние экономик своих стран большинство поляков (58%), голландцев (62%), шведов (68%), сингапурцев (73%).

Для Франции характерно ещё и то, что за последние годы в этом вопросе сильно сократился разрыв между образованными и малообразованными французами. Если в 2018 году состояние французской экономики считали плохим 69% малообразованных французов и 43% более образованных, то теперь эти цифры - 87% и 81% соответственно. Также нет в этом вопросе разрыва между молодыми и пожилыми французами: и люди в возрасте 18-34 лет, и те, кто старше пятидесяти, одинаково считают, что французская экономика в плохом состоянии.