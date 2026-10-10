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85% французов оценивают состояние французской экономики как плохое

По данным американского Исследовательского центра Пью, 85% французов, 80% австралийцев, по 77% греков и японцев, 76% итальянцев, 75% британцев оценивают состояние экономик своих стран как плохое. Это же касается 69% американцев, 65% канадцев, 63% немцев и южнокорейцев, 61% венгров.
Как хорошее оценивают состояние экономик своих стран большинство поляков (58%), голландцев (62%), шведов (68%), сингапурцев (73%).
Для Франции характерно ещё и то, что за последние годы в этом вопросе сильно сократился разрыв между образованными и малообразованными французами. Если в 2018 году состояние французской экономики считали плохим 69% малообразованных французов и 43% более образованных, то теперь эти цифры - 87% и 81% соответственно. Также нет в этом вопросе разрыва между молодыми и пожилыми французами: и люди в возрасте 18-34 лет, и те, кто старше пятидесяти, одинаково считают, что французская экономика в плохом состоянии. 
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