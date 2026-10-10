РФ возобновляет поставки дизтоплива в США и другим партнёрам, Трамп пообещал передать Киеву сигналы РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "только что закончил успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после".

В свою очередь Трамп, по словам Юрия Ушакова, помощника президента РФ, "внимательно выслушал нашу аргументацию и сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями".