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РФ возобновляет поставки дизтоплива в США и другим партнёрам, Трамп пообещал передать Киеву сигналы РФ

РФ незамедлительно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива США и другим партнёрам, в среднесрочной перспективе объём его поставок может достичь 3 млн тонн в месяц, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, "Россия позитивно оценивает шаги США, направленные на стабилизацию мирового энергетического рынка".

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "только что закончил успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после".

В свою очередь Трамп, по словам Юрия Ушакова, помощника президента РФ, "внимательно выслушал нашу аргументацию и сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями". 

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