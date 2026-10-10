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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Ростовской областях, Туапсе, ДНР

Двое мужчин погибли, ещё двое ранены при ударе ВСУ по автомобилю в Ясных Зорях Белгородской области. Ранены двое мужчин в Шебекине и Нежеголи и женщина возле села Фощеватово. В Новом Осколе повреждены предприятие и газопровод.
В Ростове-на-Дону повреждены многоквартирные дома, в Батайске повреждён железнодорожный мост, движение поездов останавливалось (теперь восстановлено), сообщается о шести раненых в Ростовской области. В Азове повреждены два судна. 
Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Туапсе. 
В ДНР в Великоновосёлковском округе ранен мужчина 1998 г.р., в Селидове Красноармейского округа ранен мужчина 1950 г.р.
Свято-Духовский храм в Голой Пристани Херсонской области полностью сгорел в результате атаки ВСУ.
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