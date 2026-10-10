ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Ростовской областях, Туапсе, ДНР

Двое мужчин погибли
, ещё двое ранены при ударе ВСУ по автомобилю в Ясных Зорях Белгородской области. Ранены
двое мужчин в Шебекине и Нежеголи и женщина возле села Фощеватово. В Новом Осколе повреждены
предприятие и газопровод.
В Ростове-на-Дону повреждены многоквартирные дома, в Батайске повреждён железнодорожный мост, движение поездов останавливалось (теперь восстановлено), сообщается о шести раненых
в Ростовской области. В Азове повреждены
два судна.
Один человек ранен
в результате падения обломков БПЛА в Туапсе.
В ДНР в Великоновосёлковском округе ранен мужчина 1998 г.р., в Селидове Красноармейского округа ранен
мужчина 1950 г.р.
Свято-Духовский храм в Голой Пристани Херсонской области полностью сгорел
в результате атаки ВСУ.