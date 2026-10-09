Нефтегазовые доходы РФ снизились, а ненефтегазовые повысились

Федеральный бюджет РФ за январь - сентябрь 2026 года получил 5,47 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 17,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Это произошло "вследствие снижения среднего обменного курса доллара за отчётный период, а также роста демпфирующей компоненты на фоне опережающего роста мировых цен на нефтепродукты". "Демпфирующая компонента" - это выплаты субсидий нефтяникам из российского бюджета, чтобы они сдерживали рост цен внутри страны, когда им выгоднее продавать топливо за границей. За первые восемь месяцев 2026 года эти выплаты составили 1,2 триллиона рублей, т.е. сумму, сопоставимую с проседанием нефтегазовых доходов за это время.

Ненефтегазовые доходы российского бюджета за январь - сентябрь текущего года увеличились на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24,2 трлн рублей.









