В России проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предусматривает 36,8 млрд рублей на борьбу с недостатком воды в южных региона, сказал заместитель главы Минприроды России Константин Цыганов. В Крыму, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Курской и Омской областях планируется построить гидротехнические сооружения, чтобы ликвидировать недостаток питьевых источников для населения, численностью более 2 млн человек. В Луганской Народной Республике в 2027 году завершится реконструкция Елизаветинского водохранилища, что позволит обеспечить гарантированный источник водоснабжения для более 100 тыс. человек.