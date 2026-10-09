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Токаев рассказал об обмелении Каспия и возможной миграции 2,5 миллионов человек

Масштабные климатические изменения в прибрежных районах Каспия могут спровоцировать миграцию 2,5 млн человек, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он обрисовал положение дел: "Средний уровень [Каспийского] моря в казахстанской части - минус фактически 29,5 м. За последние 25 лет площадь казахстанской акватории сократилась на более 16 тыс. кв. км. На отдельных участках береговая линия отступила на десятки километров".
 

В России проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предусматривает 36,8 млрд рублей на борьбу с недостатком воды в южных региона, сказал заместитель главы Минприроды России Константин Цыганов. В Крыму, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Курской и Омской областях планируется построить гидротехнические сооружения, чтобы ликвидировать недостаток питьевых источников для населения, численностью более 2 млн человек. В Луганской Народной Республике в 2027 году завершится реконструкция Елизаветинского водохранилища, что позволит обеспечить гарантированный источник водоснабжения для более 100 тыс. человек. 

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