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В Подмосковье на производстве еды проверили 190 мигрантов, 116 из них оказались работающими незаконно

Во время рейда в цехе по производству продуктов питания в подмосковных Люберцах сотрудники Росгвардии и МВД проверили 190 иностранных граждан, 116 из них, как оказалось, осуществляли трудовую деятельность незаконно, 20 - находились в реестре контролируемых лиц, в том числе двоим был запрещён въезд в РФ. 

В Иркутске получил семь с половиной лет колонии строгого режима узбек, который избил и выкинул из окна четвёртого этажа свою семнадцатилетнюю дочь за то, что она прогуляла занятие и появилась на улице с непокрытой головой. Девушка получила множество травм, её спасли врачи. 

2-й Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор 61-летнему гражданину Узбекистана, виновному в финансировании терроризма; за это присудили девять лет лишения свободы. 

В Свердловской области водитель-мигрант наорал на ребёнка в автобусе и ударил его по голове за просьбу дать сдачу монетами, а не купюрой. 


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