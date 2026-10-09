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В Черногории задержан основатель телеграм-канала "Рыбарь" с женой и сотрудниками

В Черногории в городе Рисан задержан основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук, а также его супруга и трое коллег. Их вывели из номера, не дав расплатиться за проживание и забрать личные вещи. Задержанных обвиняют в распространении "пророссийских материалов". Местные СМИ пишут, что "Рыбарь" хотел сделать материал о недопустимости евроинтеграции страны. Кроме того, у Звинчука будто бы нашли при себе дроны и ещё какую-то "сложную цифровую технику". Премьер-министр Черногории Милойко Спаич в связи с данным задержанием заявил, что «попытки гибридного вмешательства и дестабилизации Черногории не прекращаются и сопровождают наш европейский путь», но «Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее».
При этом ещё в 2024 году Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о создателях и любых лицах, связанных с "Рыбарём", в Штатах Звинчуку и его жене грозит до 15 лет тюрьмы по статьям о вмешательстве иностранцев в работу государства.
Позиция канала такова, что на территории страны все задержанные находились легально, и "в планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос".
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