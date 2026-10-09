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Демократы более тверды в желании голосовать против Трампа, чем республиканцы - за него

По данным американского Исследовательского центра Пью, рейтинг президента США Дональда Трампа сейчас заметно ниже его собственного президентского рейтинга во время первого срока на тот же момент времени (т.е. перед промежуточными парламентскими выборами), 30% и 38% соответственно. Рейтинг Трампа сейчас практически сравнялся с самой нижней точкой (29%), какая была у Трампа в самом конце его первого срока. Падение произошло за счёт его сторонников: в начале президентского срока действия Трампа поддерживали 95% голосовавших за него, сейчас - 67% голосовавших за него. Большинство американцев не удовлетворены состоянием нации, не поддерживают войну в Иране и выступают против строительства дата-центров в местах своего проживания.
63% демократов и лишь 46% республиканцев говорят, что они совершенно точно настроены голосовать на парламентских выборах; четыре года назад разрыв между партиями в этом вопросе составлял всего 2%. 48% республиканцев настроены на парламентских выборах "поддержать Трампа", для 84% демократов важна мотивация проголосовать "против Трампа". 


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