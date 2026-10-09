МВД советует не хранить в смартфонах ничего личного; в Японии из-за взлома агрегатора утекли 14 млн пользовательских данных

МВД РФ советует не хранить в смартфоне сканы паспорта, водительских прав, ИНН, пароли от соцсетей и банковских приложений, интимные фотографии. Скан паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав или банковских карт является для мошенников находкой, которую они могут использовать для получения неправомерного доступа к аккаунтам или создания фейков. Рекомендуется удалять сообщения о поступлениях, переводах и балансе на счетах, так как они раскрывают финансовые привычки и уровень дохода. МВД также советует не сохранять в телефоне номера карт, PIN-коды, адреса или ответы на секретные вопросы.

Председатель коллегии адвокатов "Адвокат Премиум" Тимур Чанышев рассказал, что взятый мошенниками посредством искусственного интеллекта кредит не так-то просто аннулировать:

"Если мошенники использовали искусственный интеллект, это ещё не означает, что оформленный кредит можно автоматически аннулировать. Важно понимать, как именно применялись такие технологии. Например, они могли подделать голос близкого человека или сотрудника банка, организовать видеозвонок с использованием дипфейка, когда человек видит и слышит якобы знакомого ему собеседника, либо использовать чужие биометрические данные для оформления кредита. В таких ситуациях необходимо установить, что именно обман повлиял на решение человека взять кредит".

Если человека обманули мошенники, а банк об этом не знал и не должен был знать, признать кредитный договор недействительным по статье 179 ГК РФ (Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана) будет крайне сложно, "другое дело, когда кредит оформлен вообще без ведома гражданина, например с использованием поддельного голоса или биометрии". Даже возбуждение уголовного дела и признание человека потерпевшим не означают, что банк автоматически спишет долг. Для этого придётся установить, как оформлялся кредит, какие действия совершал сам гражданин и соблюдал ли банк установленные законом требования. "Поэтому важно сохранить записи разговоров, переписку и другие доказательства обмана. Именно эти обстоятельства могут сыграть решающую роль при рассмотрении спора в суде".

Несанкционированный доступ к системе японского агрегатора продажи авиабилетов Sky Ticket привёл к утечке данных порядка 14 млн пользователей. Похищенные данные включают в себя имена, почтовые адреса, данные о банковских счетах и даже пароли.

