ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Белгородской, Нижегородской, Калужской, Запорожской, Херсонской обл., ДНР

В Запорожской области

дрон атаковал гражданскую машину около села Орловка, погиб водитель. В результате удара беспилотника около села Владимировка по гражданскому грузовику ранен мужчина. Около села Кирпичное вследствие обстрела повреждена машина, ранен водитель. Также

ВСУ атаковали центральную районную больницу в посёлке Розовка, а в

Энергодаре

продуктовый магазин.