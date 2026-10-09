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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Белгородской, Нижегородской, Калужской, Запорожской, Херсонской обл., ДНР

В посёлке Разумное под Белгородом в результате попадания украинского снаряда в частный дом погибли супруги, ранены две женщины, мужчина и десятилетний мальчик. Дом полностью разрушен, соседний разрушен частично. В Грайвороне из-за атаки БПЛА погибла женщина, ранены ещё две женщины и мужчина.
Боец отряда "БАРС-НН" погиб в Нижегородской области при отражении атаки украинских БПЛА.
В Запорожской области дрон атаковал гражданскую машину около села Орловка, погиб водитель. В результате удара беспилотника около села Владимировка по гражданскому грузовику ранен мужчина. Около села Кирпичное вследствие обстрела повреждена машина, ранен водитель. Также ВСУ атаковали центральную районную больницу в посёлке Розовка, а в Энергодаре атаковали продуктовый магазин.
В посёлке Новая Маячка Алёшкинского округа Херсонской области ВСУ дважды атаковали беспилотниками жилой дом, погибла председатель участковой избирательной комиссии №47 Елена Литвиненко. За неделю в Херсонской области из-за атак ВСУ 6 погибших, 25 раненых.
При атаке ВСУ на Калужскую область ранены девять человек, повреждён дата-центр "Яндекса". 
В ДНР ранен мужчина в Волновахском округе. Ранена женщина 1967 г.р. в Киевском районе Донецка, повреждена жилая многоэтажка, затем сообщается о ещё одном раненом.
Из-за атаки БПЛА начался пожар на заводе в посёлке Редкино Тверской области (потушен).
В Рассказове Тамбовской области из-за атаки ВСУ повреждён детский сад.

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