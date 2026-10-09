ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Белгородской, Нижегородской, Калужской, Запорожской, Херсонской обл., ДНР

В посёлке Разумное под Белгородом в результате попадания украинского снаряда в частный дом погибли
супруги, ранены две женщины, мужчина и десятилетний мальчик. Дом полностью разрушен, соседний разрушен частично. В Грайвороне из-за атаки БПЛА погибла
женщина, ранены ещё две женщины и мужчина.
В посёлке Новая Маячка Алёшкинского округа Херсонской области ВСУ дважды атаковали беспилотниками жилой дом, погибла
председатель участковой избирательной комиссии №47 Елена Литвиненко. За неделю
в Херсонской области из-за атак ВСУ 6 погибших, 25 раненых.
При атаке ВСУ на Калужскую область ранены
девять человек, повреждён
дата-центр "Яндекса".
В ДНР ранен
мужчина в Волновахском округе. Ранена
женщина 1967 г.р. в Киевском районе Донецка, повреждена жилая многоэтажка, затем сообщается о ещё одном раненом
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Из-за атаки БПЛА начался пожар
на заводе в посёлке Редкино Тверской области (потушен).
В Рассказове Тамбовской области из-за атаки ВСУ повреждён
детский сад.