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Российская молодёжь считает, что пишет и говорит по-русски правильно

Почти три четверти опрошенных россиян (73%) считают, что пишут на русском языке без ошибок, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение". Чаще всех в этом уверены сограждане 18-30 лет - 79%. Лишь каждый четвёртый респондент (25%) не думает, что пишет без ошибок. Среди сограждан старше 60 лет эта доля составляет 27%. Что касается разговорной речи, 78% россиян уверены, что их устная речь на русском языке правильная. Чаще всех такую уверенность испытывает молодёжь до 30 лет (84%).
В то же время народный артист РСФСР, ректор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова Никита Михалков считает, что положение с русским языком в России оставляет желать лучшего, и что граждане стесняются нормативного русского языка:

Мы много говорим о защите традиционных ценностей, о том, как важно людям говорить на своём языке. И в то же время: возьмите любого иностранца, завяжите ему глаза, привезите в центр любого города в России, развяжите глаза - и он, прочитав вывески, даже не поймет, в какой стране он находится! Он может подумать, что он где угодно, но только не в России! Почему мы стесняемся своего языка, своего алфавита? Почему?

 

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