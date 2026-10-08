Российская молодёжь считает, что пишет и говорит по-русски правильно

четверти опрошенных россиян (73%) считают, что пишут на русском языке без ошибок, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение". Ч

аще всех в этом уверены сограждане 18-30 лет - 79%. Лишь

каждый четвёртый респондент (25%) не думает, что пишет без ошибок. Среди сограждан старше 60 лет эта доля составляет 27%.

Что касается разговорной речи, 78% россиян уверены, что их устная речь на русском языке правильная. Чаще всех такую уверенность испытывает молодёжь до 30 лет (84%).

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