Российская молодёжь считает, что пишет и говорит по-русски правильно

В то же время народный артист РСФСР, ректор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова Никита Михалков считает, что положение с русским языком в России оставляет желать лучшего, и что граждане стесняются нормативного русского языка:
Мы много говорим о защите традиционных ценностей, о том, как важно людям говорить на своём языке. И в то же время: возьмите любого иностранца, завяжите ему глаза, привезите в центр любого города в России, развяжите глаза - и он, прочитав вывески, даже не поймет, в какой стране он находится! Он может подумать, что он где угодно, но только не в России! Почему мы стесняемся своего языка, своего алфавита? Почему?