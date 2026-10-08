Более 80% детей в РФ младше пяти лет "общаются со смартфонами", у половины из них есть собственные

Число детей в младше пяти лет в России, которые "общаются со смартфоном", уже превышает 80%. При этом у половины из них есть собственные устройства, сообщила член совета директоров Mediascope Ксения Ачкасова.
Ачкасова также привела данные, согласно которым только 10% детей в возрасте до восьми лет могут самостоятельно пришить пуговицу, зато отредактировать фотографию способны 30% таких детей. По её мнению, "это говорит о том, что будущее медиа очень интересно, потому что дети и мы сами отчасти становимся творцами нового медиа. Потому что дети не только редактируют фотографии, они создают свой медиаконтент и ведут себя очень активно в диджитал-среде".
Семь из десяти российских учителей теперь используют искусственный интеллект при подготовке уроков, 61% учителей относятся к ИИ "позитивно", потому что он позволяет им экономить время. При этом ответы ИИ учителя в среднем оценивают на 2,51 балла из пяти.