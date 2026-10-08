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Более 80% детей в РФ младше пяти лет "общаются со смартфонами", у половины из них есть собственные

Число детей в младше пяти лет в России, которые "общаются со смартфоном", уже превышает 80%. При этом у половины из них есть собственные устройства, сообщила член совета директоров Mediascope Ксения Ачкасова.

"Если мы говорим про маленьких детей, до пяти лет, то количество детей, которые общаются со смартфоном, достаточно высоко, оно превышает 80%. Причем у половины из этих детей есть свои собственные гаджеты, второй половине дают пообщаться их родители".

Ачкасова также привела данные, согласно которым только 10% детей в возрасте до восьми лет могут самостоятельно пришить пуговицу, зато отредактировать фотографию способны 30% таких детей. По её мнению, "это говорит о том, что будущее медиа очень интересно, потому что дети и мы сами отчасти становимся творцами нового медиа. Потому что дети не только редактируют фотографии, они создают свой медиаконтент и ведут себя очень активно в диджитал-среде".

Семь из десяти российских учителей теперь используют искусственный интеллект при подготовке уроков, 61% учителей относятся к ИИ "позитивно", потому что он позволяет им экономить время. При этом ответы ИИ учителя в среднем оценивают на 2,51 балла из пяти.

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