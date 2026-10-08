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Россияне стали предпочитать хранить сбережения в наличных, Греф пообещал очень хорошие дивиденды

Наличные стали самым популярным способом хранения денег — его назвали предпочтительным 38% опрошенных, отмечается в исследовании «инФОМ», проведённого по заказу Банка России. За год доля выросла на 6 п.п. — это самый большой показатель с весны 2022-го. Банковские счета выбрали 37% опрошенных. Ещё год назад картина была иной: банковские счета тогда выбрали 43% респондентов. Рост популярности наличных связан с желанием иметь прямой доступ к своим средствам, считает заместительница гендиректора страховой компании «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова. Их использование не зависит от работы банковского приложения, интернета и связи, а также не требует дополнительных проверок операций, что выглядит особенно важным, когда банки стали чаще замораживать отдельные транзакции и счета для проверки. 

Теперь Банк России готовит для кредитных организаций рекомендации по усилению контроля за происхождением наличных, которые граждане и бизнес вносят на счета. 

 

Сбербанк по итогам 2026 года заплатит акционерам "очень хорошие" дивиденды, пообещал глава кредитной организации Герман Греф и посоветовал вкладывать деньги в Сбербанк: "Лучшего вложения вы не придумаете. В следующем году мы точно заплатим очень хорошие дивиденды. И у нас во всех случаях будет очень хороший апсайд по росту стоимости акций". Он отмечал, что Сбербанк по итогам 2026 года может обновить рекорд по прибыли и дивидендам.

 

 

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