ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Московской, Брянской, Курской, Белгородской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

подмосковном Подольске из-за атаки ВСУ Подольске из-за атаки ВСУ погиб 57-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина.

В посёлке им. Куйбышева в Рыльском районе Курской области украинцы атаковали сахарный завод, ранены трое мужчин. В селе Илёк Беловского района ВСУ атаковали частный дом, погиб 53-летний мужчина.

(ЛНР) на территории больницы ВСУ атаковали легковой автомобиль, В Лисичанскена территории больницы ВСУ атаковали легковой автомобиль, погибла 41-летняя женщина, ранены мужчина и молодая девушка. На участке автодороги Белокуракино - Троицкое в результате атаки на автомобиль погиб 51-летний мужчина, его жена ранена. БПЛА атаковал "Газель" на дороге Станица Луганская - Беловодск, погиб 34-летний водитель. Ещё один удар нанесён по грузовику в Станице Луганской, ранен 38-летний мужчина. В Перевальске атакован легковой автомобиль на заправке, ранены 12-летний мальчик и его мать. При ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Луганске ранены три человека, в том числе тяжело ранен ребёнок. Также в Луганске украинцы уничтожили три мусоровоза и ещё три повредили.

Ранен мирный житель в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области . В Русской Берёзовке атакован микроавтобус, ранен мужчина. На участке автодороги Орехово - Яблоново Валуйского округа дрон ударил по машине, погиб мужчина. В районе села Борки при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина. Ранены три женщины: в Октябрьском, Политотдельском, Шебекине. Повреждены два предприятия в Шебекине и Октябрьском. Также атакованы Аркатово, Красный Октябрь, Маслова Пристань, Новая Таволжанка, Пролетарский, Святославка, Маломихайловка, Косилово, Грайворон, Красная Яруга, Голофеевка, повреждены коммерческие и социальные объекты, жилые дома, автомобили.



Три человека ранены из-за удара украинского БПЛА в Брянской области: в селе Воронок Стародубского района дроном атакован велосипедист, на автодороге Брянск - Новозыбков ВСУ ударили по двум грузовикам, ранен мужчина, тяжело ранена женщина.



В Запорожской области ранены двое мужчин в Маломихайловке и один - во Владимировке Приазовского муниципального округа.

Донецка. В Донецке В результате атаки БПЛА ранен мужчина в Кировском районеВ Донецке атакован склад с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста. В Горловке повреждены три пассажирских автобуса.

ВСУ атаковали дата-центр "Яндекса" в Сасове в Рязанской области, произошёл пожар , работа центра остановлена. Это происшествие в Рязанской области нарушило работу транспортных сервисов наблюдается в Кемеровской области (Кузбассе).

Пожар в промзоне Салавата в Башкирии.

В Краснодаре обломки БПЛА упали на территорию предприятия, начался пожар (потушен). Был атакован танкер Aframax Rio возле Сочи, произошёл пожар

Частично обесточен Крым (населённые пункты на западе и в центральной части).