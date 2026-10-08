ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Московской, Брянской, Курской, Белгородской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

В подмосковном
Подольске из-за атаки ВСУ погиб
57-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина.
В посёлке им. Куйбышева в Рыльском районе Курской области украинцы атаковали сахарный завод, ранены трое мужчин. В селе Илёк Беловского района ВСУ атаковали частный дом, погиб 53-летний мужчина.
В Лисичанске (ЛНР) на территории больницы ВСУ атаковали легковой автомобиль, погибла 41-летняя женщина, ранены мужчина и молодая девушка. На участке автодороги Белокуракино - Троицкое в результате атаки на автомобиль погиб 51-летний мужчина, его жена ранена. БПЛА атаковал "Газель" на дороге Станица Луганская - Беловодск, погиб 34-летний водитель. Ещё один удар нанесён по грузовику в Станице Луганской, ранен 38-летний мужчина. В Перевальске атакован легковой автомобиль на заправке, ранены 12-летний мальчик и его мать. При ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Луганске ранены три человека, в том числе тяжело ранен ребёнок. Также в Луганске украинцы уничтожили три мусоровоза и ещё три повредили.
Ранен мирный житель в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области. В Русской Берёзовке атакован микроавтобус, ранен мужчина. На участке автодороги Орехово - Яблоново Валуйского округа дрон ударил по машине, погиб мужчина. В районе села Борки при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина. Ранены три женщины: в Октябрьском, Политотдельском, Шебекине. Повреждены два предприятия в Шебекине и Октябрьском. Также атакованы Аркатово, Красный Октябрь, Маслова Пристань, Новая Таволжанка, Пролетарский, Святославка, Маломихайловка, Косилово, Грайворон, Красная Яруга, Голофеевка, повреждены коммерческие и социальные объекты, жилые дома, автомобили.
Три человека ранены из-за удара украинского БПЛА в Брянской области: в селе Воронок Стародубского района дроном атакован велосипедист, на автодороге Брянск - Новозыбков ВСУ ударили по двум грузовикам, ранен мужчина, тяжело ранена женщина.
В Запорожской области ранены двое мужчин в Маломихайловке и один - во Владимировке Приазовского муниципального округа.
В результате атаки БПЛА ранен
мужчина в Кировском районе Донецка.
В Донецке атакован склад
с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста. В Горловке повреждены
три пассажирских автобуса.
ВСУ атаковали дата-центр "Яндекса" в Сасове в Рязанской области, произошёл пожар
, работа центра остановлена. Это происшествие в Рязанской области нарушило
работу транспортных сервисов наблюдается в Кемеровской области (Кузбассе).
Пожар
в промзоне Салавата в Башкирии.
В Краснодаре обломки БПЛА упали на территорию предприятия, начался пожар
(потушен). Был атакован танкер Aframax Rio возле Сочи, произошёл пожар
.
В Орловской области повреждён
инфраструктурный объект.