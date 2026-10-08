 
﻿

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Московской, Брянской, Курской, Белгородской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

В подмосковном Подольске из-за атаки ВСУ погиб 57-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина.
В посёлке им. Куйбышева в Рыльском районе Курской области украинцы атаковали сахарный завод, ранены трое мужчин. В селе Илёк Беловского района ВСУ атаковали частный дом, погиб 53-летний мужчина.
В Лисичанске (ЛНР) на территории больницы ВСУ атаковали легковой автомобиль, погибла 41-летняя женщина, ранены мужчина и молодая девушка. На участке автодороги Белокуракино - Троицкое в результате атаки на автомобиль погиб 51-летний мужчина, его жена ранена. БПЛА атаковал "Газель" на дороге Станица Луганская - Беловодск, погиб 34-летний водитель. Ещё один удар нанесён по грузовику в Станице Луганской, ранен 38-летний мужчина. В Перевальске атакован легковой автомобиль на заправке, ранены 12-летний мальчик и его мать. При ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Луганске ранены три человека, в том числе тяжело ранен ребёнок. Также в Луганске украинцы уничтожили три мусоровоза и ещё три повредили.
Ранен мирный житель в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области. В Русской Берёзовке атакован микроавтобус, ранен мужчина. На участке автодороги Орехово - Яблоново Валуйского округа дрон ударил по машине, погиб мужчина. В районе села Борки при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина. Ранены три женщины: в Октябрьском, Политотдельском, Шебекине. Повреждены два предприятия в Шебекине и Октябрьском. Также атакованы Аркатово, Красный Октябрь, Маслова Пристань, Новая Таволжанка, Пролетарский, Святославка, Маломихайловка, Косилово, Грайворон, Красная Яруга, Голофеевка, повреждены коммерческие и социальные объекты, жилые дома, автомобили. 
Три человека ранены из-за удара украинского БПЛА в Брянской области: в селе Воронок Стародубского района дроном атакован велосипедист, на автодороге Брянск - Новозыбков ВСУ ударили по двум грузовикам, ранен мужчина, тяжело ранена женщина.
В Запорожской области ранены двое мужчин в Маломихайловке и один - во Владимировке Приазовского муниципального округа.
В результате атаки БПЛА ранен мужчина в Кировском районе Донецка. В Донецке атакован склад с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста. В Горловке повреждены три пассажирских автобуса. 
ВСУ атаковали дата-центр "Яндекса" в Сасове в Рязанской области, произошёл пожар, работа центра остановлена. Это происшествие в Рязанской области нарушило работу транспортных сервисов наблюдается в Кемеровской области (Кузбассе).
Пожар в промзоне Салавата в Башкирии.
В Краснодаре обломки БПЛА упали на территорию предприятия, начался пожар (потушен). Был атакован танкер Aframax Rio возле Сочи, произошёл пожар.
Частично обесточен Крым (населённые пункты на западе и в центральной части).
В Орловской области повреждён инфраструктурный объект.
В Омске беспилотник ВСУ достиг северного промышленного узла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в ЛНР, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Брянской областях, Калуге, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Брянской областях, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Московской, Белгородской, Брянской, Самарской, Запорожской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Липецкой, Белгородской, Брянской, Херсонской областях, на Кубани, в Донецке
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Курской, Белгородской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Американский паразитизм стал изощрённее

Американский паразитизм стал изощрённее

Предательство

Предательство

Французский жемчуг

Французский жемчуг

Про голых женщин и папу римского

Про голых женщин и папу римского

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Необольшевизм цифровой эпохи

Необольшевизм цифровой эпохи

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Российская молодёжь считает, что пишет и говорит по-русски правильно

  • 18:13
  • 231

Более 80% детей в РФ младше пяти лет "общаются со смартфонами", у половины из них есть собственные

  • 12:40
  • 394

Россияне стали предпочитать хранить сбережения в наличных, Греф пообещал очень хорошие дивиденды

  • 12:03
  • 405

Около 80% судебных споров в России решаются в пользу потребителя

  • 11:46
  • 381

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Московской, Брянской, Курской, Белгородской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

  • 11:39
  • 531

SpaceX снова призвала обмениваться данными о спутниках, поскольку риски столкновений становятся всё больше

  • 18:11
  • 839