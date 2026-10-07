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SpaceX снова призвала обмениваться данными о спутниках, поскольку риски столкновений становятся всё больше

Компания SpaceX в очередной раз призвала операторов спутниковых систем наладить открытый обмен данными об их координатах и траекториях, поскольку риски столкновений из-за резких манёвров спутников становятся всё выше. Старший вице-президент компании Майкл Николлс продемонстрировал видеоролик с примерами опасного сближения космических аппаратов на низкой околоземной орбите, которые были запечатлены бортовыми камерами спутников "Старлинк". В некоторых случаях объекты расходились на удалении в несколько сотен и даже десятков метров друг от друга, что по космическим меркам является очень близким расстоянием.
По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли присутствует порядка 170 млн частиц космического мусора, возникшего в результате разрушения отработавших ступеней ракет и спутников. Ещё в 1978 году учёный из NASA Дональд Кесслер показал, что накопление мусора в околоземном пространстве создаст условия, при которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведёт к уничтожению всех спутников. 
Космонавт, Герой России Федор Юрчихин отмечает:
"Сегодня, к сожалению, эффективных методов борьбы с космическим мусором практически не существует. Уже было несколько столкновений разных космических аппаратов, при которых появлялось гораздо больше этого мусора. Обломки распределялись по высоте, по разным местам, то есть вы не представляете того количества, которое существует сегодня. Не говоря уже о том, что у того же Илона Маска уже, по-моему, если я не ошибаюсь, больше 10 тысяч спутников. Для понимания: у китайцев больше тысячи, а у нас около трехсот, чуть больше".
Спутники, которые оказываются в космосе, летают по всем орбитам, в то время как изменить орбиту космического корабля, потенциально направленного за мусором, крайне затруднительно. Смена на 1-2 градуса потребует запаса топлива, сопоставимого с размером самого космического аппарата. 
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