ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

В селе Принцевка Валуйского округа Белгородской области в результате ракетного обстрела погибла девочка 11 лет. Ранены женщины 72 и 47 лет, мужчина 60 лет и ещё одна одиннадцатилетняя девочка.

мужчина при атаке дрона на автомобиль в Ракитном. При атаке на предприятие

мужчина в Масычеве. Также атакованы Центральное, Красная Яруга, Шебекино, Красный Октябрь, Головчино, Казинка, Глотово, Доброивановка, Киселёво, Таврово, Дальний, повреждены жилые дома, коммерческие и социальный объекты, предприятие, автомобили, ЛЭП.