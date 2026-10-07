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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

Между сёлами Большое Солдатское и Козыревка в Курской области украинцы дроном атаковали трактор, погиб сорокалетний механизатор.
В селе Принцевка Валуйского округа Белгородской области в результате ракетного обстрела погибла девочка 11 лет. Ранены женщины 72 и 47 лет, мужчина 60 лет и ещё одна одиннадцатилетняя девочка. Ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль в Ракитном. При атаке на предприятие ранен мужчина в Масычеве. Также атакованы Центральное, Красная Яруга, Шебекино, Красный Октябрь, Головчино, Казинка, Глотово, Доброивановка, Киселёво, Таврово, Дальний, повреждены жилые дома, коммерческие и социальный объекты, предприятие, автомобили, ЛЭП. 103 предприятиям агропромышленного комплекса Белгородской области повреждённым в результате атак ВСУ, будут выплачиваться компенсации, на это запланировано направить свыше 1,8 млрд рублей.
В Херсонской области возле села Рыково Генического округа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, погибли отец тринадцати детей Александр Колотун и его пятнадцатилетняя дочь Анна.
В Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки (ДНР) атаками ВСУ ранены три мирных жителя. При очередной атаке в Никитовском районе один человек погиб, ещё один ранен. В селе Спартак в результате атаки БПЛА разрушен частный дом, погибли мужчина 1967 г.р. и женщина 1970 г.р.
В Сватовском округе ЛНР БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибла 80-летняя женщина. В атакованной машине находились ещё трое мужчин и одна женщина, они ранены. На участке дороги Северодонецк - Лисичанск ВСУ нанесли удар по "Газели", ранен водитель. В Новоайдарском муниципальном округе на автодороге атакован грузовик, ранен 53-летний мужчина.
В Запорожской области украинцы ударили по частному дому в Мелитополе, где находилась семья пропавшего без вести участника СВО, ранены два человека. В Куйбышевском муниципальном округе атаками повреждены больница, МФЦ, "Энергосбыт", Водоканал.

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