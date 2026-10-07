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В России растёт число детей с диабетом и аллергиями

Дети в РФ всё чаще болеют диабетом второго типа из-за роста детского ожирения, сообщили в ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова" Минздрава России. При втором типе диабета инсулин вырабатывается, но не получает должной реакции от тканей тела - как правило, это связано с нарушением обмена веществ, что у детей раньше было крайне редко: "Из-за роста детского ожирения специалисты Эндокринологического научного центра стали всё чаще диагностировать сахарный диабет второго типа у детей, что ранее было казуистикой". В то же время в центре фиксируют и непрерывный рост заболеваемости сахарным диабетом первого типа среди детей и подростков.

Число детей с аллергией в РФ также ежегодно увеличивается, рассказал руководитель центра аллергологии и иммунологии НИКИ детства Минздрава Московской области, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус: "Каждый год количество аллергиков увеличивается. Это, к сожалению, современный тренд. Это не связано с экологией <...>. Это связано с количеством детей, рождающихся на ранних сроках, что называется недоношенная беременность". Продеус добавил, что причиной может быть и отказ от грудного вскармливания, потому что искусственное детское питание создает риски приобретения аллергии.

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