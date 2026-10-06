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Власть Трампа и искусственный интеллект стали синонимами

Пишет британская "Гардиан": "Дональд Трамп сделал ряд шагов, показывающих, что его власть и искусственный интеллект стали синонимами. Тесные связи между Белым домом, Пентагоном, американской разведкой и ИИ-компаниями угрожающе нависли над европейскими правительствами и компаниями, зависящими от американского ИИ. (...) Американская экономика уже очень зависима от роста ИИ-отрасли. Эти компании ответственны за львиную долю роста американского фондового рынка за последние пять лет".
Четыре первых места "самых влиятельных людей современности" в журнале Vanity Fair заняли: глава OpenAI Сэм Альтман, глава "Антропик" Дарио Амодеи, глава xAI триллионер Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг. Таким образом, четыре первых места "самых влиятельных людей современности" отданы американским разработчикам искусственного интеллекта.
Объём строительства ЦОДов в США сейчас более чем в девять раз превышает показатели января 2021 года, с сентября 2025 года расходы на дата-центры ежемесячно превышают затраты на строительство всех остальных видов офисных зданий в США. Затраты на возведение частных дата-центров выросли за год на 73% — с $49,05 млрд до $84,95 млрд в годовом исчислении.
 
В России во Владимирской области Министерство имущественных и земельных отношений хочет создать подразделение, которое поможет управлять регионом посредством электронного разума. "Разработчики системы должны будут представить систему с информационно-аналитические материалами, подготовленными министерствами и ведомствами Владимирской области, муниципалитетами и организациями... оперативно мониторить данные по линии МВД и МЧС и получать конфиденциальные сведения. В результате электронный разум соберёт жизнь Владимирской области воедино, проанализирует и предоставит главе региона".
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