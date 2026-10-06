Кунсткамера представит крупный средневековый клад

Крупный средневековый клад серебряных предметов, недавно обнаруженный в ходе археологических раскопок в Ленинградской области, планируется представить широкой публике в Музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамере).

В августе 2026 года археологи обнаружили клад с множеством предметов X-XIV веков в хорошей сохранности во время работ на памятнике Тиверский городок, который представляет собой остатки древнего укреплённого поселения на реке Вуоксе в Приозёрском районе. В числе находок - большие серебряные медальоны; украшенные в разных ювелирных техниках крупные бусины; шейный обруч; монеты, в том числе арабский дирхем начала X века.

Этот клад стал самой крупной среди немногочисленных подобных находок на этой территории. "Подобных кладов в Карелии и на Карельском перешейке, если узко, локально говорить, несколько штук известно - не таких богатых, или, может быть, они были богаты, просто до нас не все вещи дошли. Вообще их, наверное, три-четыре таких подобных. Но это самый крупный, потому что он полностью до нас дошел", - сказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологии МАЭ РАН Станислав Бельский. По его словам, изделия могли принадлежать одному из служилых князей - профессиональных военных, которых нанимали для руководства обороной северо-западных рубежей Новгорода.