В суды направлено на 42% больше дел, связанных с преступлениями сотрудников ОВД в миграционной сфере

Следователи СК РФ возбудили с начала 2026 года 463 уголовных дела, связанных с преступлениями в миграционной сфере, в отношении сотрудников ОВД. В суды направлено 217 дел, что на 42% больше, чем годом ранее.

Количество преступлений, совершённых в России этническими группировками, увеличилось в 2026 году на 13%. Зачастую они формируются представителями бывших советских республик Закавказья и Средней Азии. До 3 тыс. увеличилось количество фактов организации незаконной миграции. Вместе с тем количество преступлений с участием иностранных граждан сократилось в 2026 году почти на 40%.

В Москве выходец из Средней Азии организовал теневую схему легализации, которой воспользовались сотни мигрантов. Сообщники его при этом находятся за пределами России. Также в Москве мигранты избили другого мигранта, который, предположительно, изнасиловал сестру одного из них.

В Самарской области нелегальные мигранты и "ранее судимые лица" проникли в дом пенсионеров, избили пожилую супружескую пару и похитили ценности на 460 тыс. рублей.

В Калининграде в аэропорту задержали мигранта, находившегося в розыске за изнасилование.



