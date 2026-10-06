Россияне стали чаще уважать и не уважать деньги

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 73% россиян сегодня уважают тех, кто умеет "делать деньги", и эта доля с 2001 года выросла вдвое (было 37%).

Однако в то же время выросло тех, для кого деньги ничего не значат, - с 7% до 19%. 25% россиян хотели бы жить в мире без денег. При этом 95% россиян говорят, что надо уметь "считать деньги" (в 2001 году - 41%).

С возрастом ценность денег постепенно снижается, а желание жить в обществе, где нет денег, растёт. В сёлах и небольших населённых пунктах люди тоже чаще говорят, что деньги им не важны и что они хотели бы жить в мире без них. Однако самые молодые россияне высоко ценят умение "делать деньги".



