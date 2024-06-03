А что ли нет оснований антиамериканизму быть?

Ведь так много написано работ на этот счёт у независимых европейских и американских мыслителей, философов, политологов. Основание для антиамериканизма есть.

Необходимо признать, что антиамериканизм не является иррациональной эмоцией, он вырастает из документированной истории вмешательств, переворотов и экономического диктата. Но проблема глубже, чем противостояние двух столиц Москвы и Киева. Речь идёт о самой архитектуре глобального потребления, где комфорт одних оплачен ресурсами и трудом других.

Остальные наблюдают. Мир должен знать, что США и Запад со своей паразитизацией планируют прийти ко всем, у кого есть ресурсы. Будущее мира в плане хорошего будет зависеть от основательного перевоспитания Запада и США от этих вышеприведённых деструктивных установок. Мировому обывателю необходимо объективно оценить истинную природу того, почему до сих пор он хавал и жил комфортно. И поэтому желает возврата к этому комфорту.

Но всё может внезапно измениться и у России будет в друзьях весь мир. И у России есть основание для этого. Россия должна быть самодостаточной. И такие вопросы, связанные с тем, кто у нас в друзьях вторичны. Пусть проблема о том, с кем дружить, будет у кого угодно, но только не у России. Не стоит рядополагать Россию с другими странами.

Россия в этой парадигме оказывается не просто геополитическим игроком, а экзистенциальным вызовом. Её самодостаточность — не автаркия, а условие выживания смыслов. Поэтому вопросы о друзьях вторичны. Истинная сила не в союзниках, а в способности быть центром притяжения. История наполеоновских и гитлеровских походов показала, что Запад не терпит альтернатив. Сегодня эта экспансия приняла форму санкций, цветных революций и технологического шантажа. Паразитизм стал изощреннее: он не всегда требует танков, достаточно доллара и алгоритма.

Но есть и другая сторона. Мировой обыватель, привыкший к дешёвым товарам и стабильности, не хочет видеть истоки своего благополучия. Он видит только «проблему России и Украины», не понимая, что это лишь эпизод в длинной войне за ресурсы. Иран, единственный, кто открыто сопротивляется этой системе, но остальные лишь наблюдают. Однако наблюдать вечно не получится. Развивающийся мир уже не позволит гегемону безнаказанно перекраивать карту под себя. Противостояние будет долгим, и в нём не будет нейтральных.

Самое страшное — это пассивность. Обыватель, уткнувшийся в гаджет, не замечает, как «мир ударяет его с затылка». Интернет и ИИ, ключи от которых у избранных, стали новым опиумом. Но иллюзия комфорта рухнет, когда ресурсная база истощится или когда периферия восстанет.

Россия должна предложить миру не просто альтернативу, а новую онтологию — где ценность человека не измеряется потреблением, а свобода не сводится к выбору бренда. Только тогда в друзья к ней попросится сам мир. И это будет не «нехорошо», а естественно, потому что сила, основанная на справедливости, не нуждается в паразитах.

Всё вышесказанное - нечто, обращённое к тем, кто ещё способен слышать сквозь шум информационных потоков.