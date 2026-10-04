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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской и Брянской областях

В белгородских больницах скончались двое: женщина, тяжело раненая во время вечерней атаки на Белгород 3 октября, и мужчина, который был ранен в Краснояружском округе 16 сентября. Двое, включая шестнадцатилетнего подростка, после вчерашней атаки остаются в тяжёлом состоянии.

Около посёлка Мамай Новозыбковского городского округа Брянской области дрон атаковал движущийся микроавтобус, ранен мужчина. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника вблизи поселка Роща Почепского района ранен ещё один мужчина.


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