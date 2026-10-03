Американцы рассказали, почему предпочитают республиканцев или демократов

По данным американского Исследовательского центра Пью, 72% республиканцев считают себя республиканцами, потому что политика Республиканской партии хороша страны, и практически столько же (73%) говорят, что они республиканцы, потому что политика Демократической партии плоха для страны.

Для демократов чуть сложнее: 67% говорят, что они демократы потому, что политика Демократической партии хороша для страны, - зато целых 75% говорят, что они демократы потому, что политика Республиканской партии плоха для страны.

Лишь 53% республиканцев и 56% демократов считают, что "моя партия поддерживает таких людей, как я".



Когда речь идёт о "сочувствующих" республиканцам или демократам, люди намного чаще поддерживают партию не потому, что она нравится, а потому, что другая ещё хуже: для потенциальных республиканцев эти цифры 34% и 56%, для потенциальных демократов - 27% и 64%.

"Сочувствующие" рассказали, почему они не присоединяются к партиям: 44% потенциальных демократов и 40% потенциальных республиканцев говорят, что им не нравятся партийные лидеры; практически равное (40-41%) расходятся с партиями по какому-то важному вопросу; наконец, 25-27% просто мало интересуются политикой, чтобы утруждать себя конкретным выбором.







