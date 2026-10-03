 
﻿

Американцы рассказали, почему предпочитают республиканцев или демократов

По данным американского Исследовательского центра Пью, 72% республиканцев считают себя республиканцами, потому что политика Республиканской партии хороша страны, и практически столько же (73%) говорят, что они республиканцы, потому что политика Демократической партии плоха для страны.
Для демократов чуть сложнее: 67% говорят, что они демократы потому, что политика Демократической партии хороша для страны, - зато целых 75% говорят, что они демократы потому, что политика Республиканской партии плоха для страны.
Лишь 53% республиканцев и 56% демократов считают, что "моя партия поддерживает таких людей, как я".
Когда речь идёт о "сочувствующих" республиканцам или демократам, люди намного чаще поддерживают партию не потому, что она нравится, а потому, что другая ещё хуже: для потенциальных республиканцев эти цифры 34% и 56%, для потенциальных демократов - 27% и 64%. 
"Сочувствующие" рассказали, почему они не присоединяются к партиям: 44% потенциальных демократов и 40% потенциальных республиканцев говорят, что им не нравятся партийные лидеры; практически равное (40-41%) расходятся с партиями по какому-то важному вопросу; наконец, 25-27% просто мало интересуются политикой, чтобы утруждать себя конкретным выбором.
 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Американцы в целом считают вакцинацию полезной, но демократы - гораздо чаще, чем республиканцы
» 23% американцев считают, что экономика США в хорошем состоянии
» Американские республиканцы и демократы резко разошлись в своём отношении к ковиду и ковидовакцинам
» Американские республиканцы и демократы думают друг о друге всё хуже
» Демократы и республиканцы озабочены масками очень по-разному
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Французский жемчуг

Французский жемчуг

Про голых женщин и папу римского

Про голых женщин и папу римского

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Необольшевизм цифровой эпохи

Необольшевизм цифровой эпохи

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Калуге, ДНР, Херсонской области

  • 08:53
  • 213

Американцы рассказали, почему предпочитают республиканцев или демократов

  • 08:31
  • 218

В Киргизии русского футболиста ударили ножом в живот, теперь местный клуб пытается от него избавиться

  • 15:08
  • 702

Киевские власти сумели вызвать негодование Южной Кореи

  • 14:36
  • 689

Большинство российских предпринимателей работают свыше 60 часов в неделю

  • 13:39
  • 709

Стали известны расходы на обеспечение работы АП, правительства и проценты по госдолгу РФ

  • 13:27
  • 676