В Киргизии русского футболиста ударили ножом в живот, теперь местный клуб пытается от него избавиться

В середине августа в Киргизии

русского футболиста киргизского клуба "Алга" Алексея Лобова. Сообщается, что преступник - "неизвестный", который "скрылся", - то есть, вероятно, он до сих пор не задержан. После тяжёлого ранения Лобов перенёс две операции и проходит реабилитацию, а киргизский клуб

пытается расторгнуть с ним трудовые отношения, хотя его контракт рассчитан до 30 ноября 2027 года. Лобову пришлось самостоятельно оплатить около $4 тыс. расходов на лечение, он был исключён из командного чата, а его фотографию убрали со стенда состава.