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В Киргизии русского футболиста ударили ножом в живот, теперь местный клуб пытается от него избавиться

В середине августа в Киргизии ударили ножом в живот русского футболиста киргизского клуба "Алга" Алексея Лобова. Сообщается, что преступник - "неизвестный", который "скрылся", - то есть, вероятно, он до сих пор не задержан. После тяжёлого ранения Лобов перенёс две операции и проходит реабилитацию, а киргизский клуб пытается расторгнуть с ним трудовые отношения, хотя его контракт рассчитан до 30 ноября 2027 года. Лобову пришлось самостоятельно оплатить около $4 тыс. расходов на лечение, он был исключён из командного чата, а его фотографию убрали со стенда состава.
 
В Вологодской области осудили иностранного гражданина за изнасилование женщины в автомобиле. Как установил суд, 26-летний мигрант ночью 15 марта нынешнего года, управляя автомобилем, перевозил 41-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Около четырёх часов ночи в салоне, припаркованного на пересечении Южного шоссе и Шекснинского проспекта, он совершил изнасилование. 
Подсудимый вину не признал и выдвинул версию, что просто её подвозил, а после конфликта высадил и никакого изнасилования не было. Потерпевшая, чьи показания суд признал правдивыми, сообщила, что оказывала сопротивление насильнику. Суд признал мигранта виновным и приговорил к четырём годам колонии общего режима, взыскав в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
В Петербурге киргиз запер и удерживал в подвале девушку из Китая, с которой прежде состоял в романтических отношениях. 

 
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