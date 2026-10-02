В Киргизии русского футболиста ударили ножом в живот, теперь местный клуб пытается от него избавиться

В Вологодской области осудили иностранного гражданина за изнасилование женщины в автомобиле. Как установил суд, 26-летний мигрант ночью 15 марта нынешнего года, управляя автомобилем, перевозил 41-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Около четырёх часов ночи в салоне, припаркованного на пересечении Южного шоссе и Шекснинского проспекта, он совершил изнасилование.
Подсудимый вину не признал и выдвинул версию, что просто её подвозил, а после конфликта высадил и никакого изнасилования не было. Потерпевшая, чьи показания суд признал правдивыми, сообщила, что оказывала сопротивление насильнику. Суд признал мигранта виновным и приговорил к четырём годам колонии общего режима, взыскав в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.