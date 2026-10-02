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Киевские власти сумели вызвать негодование Южной Кореи

 

 

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил своё негодование в адрес не держащей слово Украины, пообещав принять меры, если украинцы не извинятся и не признают существования соглашения о конфиденциальности по поводу передачи в Южную Корею двух пленных солдат из Северной. «Украинская сторона потребовала конфиденциальности и мы договорились о неразглашении, но они односторонне обнародовали это [данные о возвращении северокорейских военнопленных], президент Республики Корея выразил сожаление с максимальным соблюдением приличий, а они заявили, что никакого соглашения не было, выставив главу другого государства лжецом», — так излагается обида корейского лидера.

Изначально, когда Южная Корея потребовала извинений, Киев вместо этого заговорил о неминуемом военном столкновении Севера и Юга - этот шаг Сеул посчитал за попытку Украины спровоцировать войну на Корейском полуострове. «Если они продолжат отказываться от признания фактов и публичных извинений, мы будем принимать дополнительные меры. Это вопрос чести граждан и государства Республики Корея, и мы не можем это игнорировать», — отметили в пресс-службе Ли Чжэ Мёна.

 

Ранее президент РФ Владимир Путин предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель хотя и сказала, что Европа и Киев не собирались соблюдать Минские соглашения, но на самом деле всё равно "надеялась вырулить куда-то в мирный процесс".

 

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